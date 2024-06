Calciomercato Napoli, è corsa a due con la Fiorentina per Brescianini: fissato il prezzo, le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Marco Brescianini anche con Antonio Conte resta un profilo seguito dal club azzurro, con Manna che sonda gli sviluppi del mercato. Proprio a centrocampo, il Napoli potrebbe dover fare più di una operazione e il talento italiano di 24 anni è una delle opzioni.

Di Brescianini-Napoli, ne parla anche via X Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale:

"La Fiorentina e il Napoli in testa alla corsa per il colpo Marco Brescianini. Il Frosinone chiede € 12 milioni per vendere il centrocampista. Ricordando che il Milan ha il 50% sulla futura rivendita del calciatore".