Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, oltre a Boga il Napoli avrebbe individuato altri calciatori per rinforzare l'organico in vista della prossima stagione: "Sul tavolo azzurro, comunque, ci sono molti profili: i nomi più in voga sono quelli degli attaccanti Azmoun (Zenit), Osimhen (Lilla), Malen (Psv) e Rashica (Werder Brema), nonché dei difensori Gabriel Magalhães (Lilla), Pezzella (Fiorentina) e Milenkovic (Fiorentina)".

Giuntoli