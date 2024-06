Calciomercato Napoli, Conte valuterà Cajuste: a centrocampo si ripartirà da tre giocatori

Calciomercato Napoli. Antonio Conte cerca rinforzi in tutti i settori del campo per costruire il suo Napoli. Anche a centrocampo, al netto dei ritorni di Gaetano e Folorunsho che saranno valutati in ritiro, il nuovo allenatore potrebbe richiedere una pedina dinamica e con importante struttuta fisica.

Centrocampo Napoli, l'idea di Conte

In tal senso, come riportato dal Corriere dello Sport, ci saranno da fare importanti valutazioni nel corso del doppio ritiro:

Si muoverà qualcosa anche a centrocampo. Si valuterà Cajuste (che dal ritiro della Svezia rilancia la sua candidatura per una stagione da protagonista) e si ripartirà da Lobotka e Anguissa. Ma anche da Folorunsho, che tornerà a Napoli dopo la super stagione di Verona e gli Europei appena conquistati.