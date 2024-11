Calciomercato Napoli, ci sono due scontenti per gennaio? Uno forse verrà accontentato

Calciomercato Napoli: gennaio si avvicina ed ecco che sono già pronte diverse valutazioni in casa partenopea. Il Ds Giovanni Manna lo ha detto proprio in queste ore: non si opererà tanto per, ma di sicuro verranno colte opportunità lì dove queste dovessero presentarsi. Il che signfica, tradotto, che il Napoli quanto meno proverà a scoverle. E soprattutto in un reparto: la difesa. Perché è qui che Antonio Conte vuole insistere e puntellare in vista del nuovo anno.

La retroguardia è blindata, sì, ma guai se Amin Rrahmani e Alessandro Buongiorno avessero un raffreddire. Non ci sarebbero, con tutto il rispetto, sostituto dello stesso livello. Non tra Rafa Marin che non ha mantenuto le attese e non con Juan Jesus che da Verona in poi non ha più visto il campo.

Calciomercato Napoli, ci sono due scontenti?

Ed ecco che già piovono i primi nomi, dalla Serie A e non solo, per andare a puntellare la zona arretrata del campo. Ma chi vi farà posto? Se oggi dovessimo individuare due scontenti potremmo individuare due nomi di cui uno proprio in difesa: Juan Jesus appunto. A Napoli è stato benissimo, sta benissimo ma il recente sfogo con quella frase "A Napoli non mi sento più sicuro" - dettata anche dalla rabbia del momento dobbiamo dirlo - potrebbe comunque spingerlo lontano dall'azzurro insieme alle valutazioni tecniche chiare per lo staff. Più che Rafa Marin, è il difensore brasiliano l'indiziato a lasciare. Mercato permettendo, poiché servirebbero comunque proposte salvo una separazione consensuale.

Un altro "scontento" sarebbe dall'altra parte del campo, in attacco: Giacomo Raspadori. Situazione differente e ovviamente la parola "scontento" va contestualizzata poiché in Campania sta benissimo, il problema però è la continuità che scarseggia parecchio anche quest'anno soprattutto con una sola competizione. Con Romelu Lukaku non al top della condizione è Giovanni Simeone la prima alternativa in attacco, con l'ex Sassuolo che ancora una volta deve raccogliere le briciole.

Al momento, però, Raspadori sembra non avere mercato. O meglio: non ci sono offerte alle condizioni richieste dal club napoletano. E anche se dovesse partire Simeone, difficilmente il Napoli proseguierbbe il campionato col solo Raspadori dietro Lukaku. Piuttosto arriverebbe un altro centravanti Rasp sempre bloccato. Ma il discorso è troppo delicato per parlarne a gennaio salvo offerte importanti e concrete. Appunamento in estate. A differenza di Juan Jesus che invece il nuovo anno potrebbe già viverlo altrove.