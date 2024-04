Calciomercato Napoli, chi può salutare in attacco oltre Osimhen: nomi e percentuali

Calciomercato Napoli, sarà rivoluzione in estate e Victor Osimhen è la grande cessione pre-annunciata anche dallo stesso Aurelio De Laurentiis. Anzi: diventa un'uscita fondamentale ancor di più, ora, per finanziare la prossima campagna acquisti. Senza gli incassi della Champions League il pallone d'oro africano diventa infatti il paracadute finanziario per rinforzare la squadra nonostante il buco economico. Ma chi anche potrebbe partire in attacco?

Premesso che molto dipenderà anche dal nuovo allenatore, al vaglio restano anche le posizioni di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori: entrambi hanno racimolato poco alle spalle del nigeriano e non è escluso che possano voler più spazio, specialmente l'argentino che ancor di più si è dovuto accontentare.

Kvicha Kvaratskhelia sarà l'uomo copertina del nuovo Napoli ma un punto interrogativo va lasciato finché non ci sarà nero su bianco per il rinnovo contrattuale, grosso dubbio invece per Jesper Lindstrom e non è da escludere un prestito. Sembrano certi per il domani Matteo Politano e Cyril Nonge sulla destra.

Mercato Napoli, chi può partire in attacco: le percentuali

Potrebbe essere questo a oggi lo scenario più verosimile:

Osimhen: 90% cessione, 10% permanenza

Simeone: 60% cessione, 40% permanenza

Raspadori: 30% cessione, 70% permanenza

Kvaratskhelia: 20% cessione, 80% permanenza

Lindstrom: 50% cessione, 50% permanenza

La penultima parola al prossimo allenatore. L'ultima al giocarore in questione. Passando per il via libera della società che dovrà ricevere un'offerta congrua per i saluti, anche se giunti alla fine di un ciclo.