Calciomercato Napoli, CdM: Gaetano potrebbe restare in azzurro. Rifiutata ricca offerta per Tutino

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sul futuro di Tutino e Gaetano:

"Per Gennaro Tutino il Napoli ha rifiutato un’offerta del Genoa di 8 milioni, l’esterno d’attacco classe ’96 al Cosenza di Braglia è maturato e ha messo in mostra il suo talento, diventando protagonista assoluto sia in C che in B. Formano il reparto offensivo anche Lorenzo Sgarbi, attaccante classe ‘2001 che il Napoli ha riscattato dal Sudtirol, Alessio Zerbin che a metà luglio andrà in prestito al Cesena e Gianluca Gaetano. Non è scontato che Gaetano vada a crescere altrove, Ancelotti lo valuterà durante il ritiro di Dimaro, potrebbe anche decidere di trattenerlo al Napoli, sarà importante comprendere l’evoluzione del mercato in tal senso. Il talento classe ‘2000 è un prodotto del vivaio e anche per i regolamenti in serie A e Champions League la sua permanenza sarebbe preziosa"