Calciomercato Napoli, blindato Lobotka: "Mi hanno contattato, in azzurro sto bene"

Calciomercato Napoli, il club ha blindato Stanislav Lobotka. Protagonista a Euro 2024 nella sua prima apparizione al debutto con una prestazione maiuscola e premio di migliore in campo dopo Slovacchia-Belgio, è destinato ad essere centrale anche con Antonio Conte.

Calciomercato Napoli, blindato Lobotka col rinnovo

Prolungamento per il il 29enne che dalla Germania, come riporta Il Mattino oggi in edicola, ha confermato il tutto: “Il club mi ha contattato, vuole che io continui lì: a Napoli mi trovo bene, la gente ha una grande mentalità e si mangia benissimo”.