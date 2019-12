Calciomercato Napoli, Berge piace ma il club azzurro temporeggia: il motivo

Calciomercato Napoli - E' Lucas Torreira l'obiettivo principale per gennaio. Il tentativo del club azzurro è concreto, ma tutto dipenderà dal verdetto del nuovo allenatore dell'Arsenal che deciderà o meno se puntare sull'uruguaiano.

Calcio mercato Napoli: niente affondo per Berge

Nel frattempo, come racconta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, oltre al nome di Leandro Paredes, ci sono ancora altre alternative in casa Napoli:

Sander Berge è stato l’osservato speciale del Napoli in Champions in occasione della doppia sfida al Genk: il 21enne norvegese ha fisicità e rappresenta un prospetto interessante. Costa 20 milioni di euro, ma avrebbe bisogno comunque di un periodo di ambientamento. Per questo motivo il Napoli non ha affondato il colpo e valuta prima altre soluzioni per accontentare il nuovo allenatore. Nella lista c’è anche Stan Lobotka, seguito dal Napoli già al momento dell’addio di Hamsik. Lo slovacco è pronto a lasciare il Celta Vigo anche se ci sarebbe comunque un adattamento da scontare in un nuovo campionato.