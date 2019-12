Napoli-Torreira, Repubblica: si entra nel vivo! In arrivo il verdetto del nuovo tecnico dell'Arsenal, ecco la formula di ADL

Calciomercato Napoli - La SSC Napoli ha già individuato il primo rinforzo per gennaio. Come riferisce La Repubblica oggi in edicola, l'identikit è già chiaro a Castel Volturno: serve un centrocampista forte, capace di dettare i tempi e di piazzarsi con efficacia davanti alla difesa.

Mercato Napoli, affondo per Lucas Torreira

Un profilo che risponde al nome di Lucas Torreira, 23enne uruguaiano che combacia perfettamente con l'identikit tracciato da Gattuso. L'ex Sampdoria del resto è uno specialista del ruolo, ha inoltre qualità, si fa rispettare in fase di non possesso e soprattutto già conosce la Serie A. Per il club azzurro si tratta di un ritorno di fiamma: fu infatti trattato già dopo l'addio di Jorginho, ma la società decise di non affondare il colpo poiché Carlo Ancelotti preferiva mediani con altre caratteristiche. L'approdo di Rino ora cambia tutto: serve un metronomo nel cuore dl centrocampo per il nuovo 4-3-3.

La trattativa - assicura il quotidiano - entrerà nel vivo nei prossimi giorni, perché l'Arsenal ha nel frattempo annunciato Mikeal Arteta come nuovo allenatore ed è dall'ex vice di Josep Guardiola che dipenderà il tutto. Il club di Aurelio De Laurentiis, nel frattempo, è già in contatto con l'entourage del giocatore e ha già sondato l'Arsenal: la risposta definitiva farà decollare o meno la trattativa. ADL è pronto a proporre un prestito con diritto di riscatto, ma potrebbe inserirci anche l'obbligo per garantirsi un profilo di sicuro affidamento. Si tratterebbe di un'operazione complessiva da 30 milioni di euro, ma la parola finale spetta al nuovo tecnico dei Gunners.