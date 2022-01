Dall'Argentina - E' asta per Julian Alvarez, il Napoli sfida altre quattro squadre: il River Plate fissa il prezzo

Notizie Napoli calcio. Julian Alvarez, talento del River Plate, è uno dei tanti giovani talenti che a breve infiammeranno il mercato. Classe 2000, sta stupendo tutti in Sudamerica ed in estate il suo passaggio in Europa appare scontato.

Julian Alvarez

Napoli-Alvarez, le ultime

Secondo quanto riportato dal portale argentino TyC Sports, ci sarebbero al momento quattro proposte concrete. Tre dall'Italia: Fiorentina, Napoli e Atalanta mentre in Francia ci sarebbe il Nizza. Il River lo libererà solo per la clausola rescissoria da 20 milioni di euro che nessuno per adesso ha pagato ma due delle società sopra menzionate, e non specificate dal media argentino, hanno proposto alla società di incassare il 20% della futura rivendita per ammorbidire il prezzo. Al momento il talento dei Millionarios sta viaggiando a ritmi pazzeschi, con 26 reti e 17 assist.