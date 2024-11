Calciomercato Napoli, annuncio Ds Udinese su Bijol: "La nostra decisione per gennaio"

Calciomercato Napoli, occhi su Jaka Bijol in vista di gennaio. Un nome già nei radar del club azzurro e che starebbe riprendendo quota per la sessione invernale ormai alle porte. Si cerca infatti un difensore e le preferenze di Giovanni Manna sarebbero finite sul difensore sloveno dell’Udinese.

Calciomercato Napoli, annuncio Ds Udinese su Bijol

La società friulana, però, sembrerebbe non intenta a cedere i suoi gioielli a inizio anno. A riferirlo è stato in particolare il direttore tecnico Gianluca Nanni a Il Messaggero Veneto: “Bijol e Lucca non sono in vendita a gennaio. Rimarranno con noi”, ha annunciato il dirigente.