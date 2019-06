Calciomercato Napoli, la radio ufficiale annuncia: "Albiol è un calciatore del Villarreal"

Calciomercato Napoli - Valter De Maggio, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare di tutte le trattative sia in entrata che in uscità del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Raul Albiol è un calciatore del Villarreal: è tutto fatto. Gli spagnoli hanno pagato la clausola. Ho chiesto l'autorizzazione al calciatore per dare questa notizia. Raul, appena ci saranno i comunicati, mi ha promesso di intervenire da noi in radio"

"Albiol ci ha comunicato di non voler continuare con il Napoli. Noi non obblighiamo nessuno. Ha 34 anni e gli veniamo incontro per riconoscenza. Ma se vuole andare via mi fa solo una cortesia. Siamo chiamati a rimpiazzarlo e Manolas può essere un ottimo rimpiazzo. Ma ci sono vari problemi: caratteriale, è un giocatore che dà alcuni problemi. Giuntoli dovrà parlarne con lui. Noi vogliamo persone tranquille, non vogliamo problemi nello spogliatoio. La Roma poi è uno scoglio con una nuove impostazione gestionale, c'è un nuovo ds e un nuovo allenatore". "Stiamo verificando come poter acquisire a un prezzo consono e giusto per un giocatore che già ha una certa età. Non è più rivendibile. Mi sta anche bene, ha gli attributi, va bene fino a tarda età. Ma non bisogna sperperare. Già ha uno stipendio importante, se ci abbiniamo l'incidenza del cartellino, diventa una cifra illogica per il mercato italiano".