Sky - Contatti Napoli-Celta Vigo per Lobotka, agenti dello slovacco a Castel Volturno! Distanza sulle cifre, gli spagnoli non hanno fretta: i dettagli

Calciomercato Napoli - Fabrizio Romano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Per Lobotka il Napoli vive ore importanti, contatti importanti con gli agenti a Castel Volturno. Il Celta Vigo è in contatto con un altro agente di Lobotka. Il Napoli ha offferto 18 milioni di euro più bonus, la richiesta è di 22-23 milioni di euro. Distanza sulle cifre, si andrà avanti ancora nelle prossime ore. Il club spagnolo non ha fretta di chiudere per la cessione".