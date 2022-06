Calciomercato Napoli, Repubblica annuncia: in dirittura d'arrivo il terzo acquisto

Calciomercato Napoli. Il ds Giuntoli continua a lavorare alacremente sul mercato ed è pronto a chiudere un'altra operazione per regalare un nuovo giocatore a mister Spalletti in vista del ritiro di Dimaro e dell'inizio della stagione.

Il Napoli è dunque ad un passo da chiudere il colpo Ostigard per la difesa, che si aggiunge a quelli di Mathias Olivera e Kvaratskhelia. Ad annunciarlo è l'edizione odierna di Repubblica:

Il Napoli si è adeguato e sta per mettere a segno il suo terzo acquisto, dopo quelli di Olivera e Kvaratskhelia. È infatti in dirittura d’arrivo anche la trattativa per il difensore norvegese Ostigard, in attesa di notizie definitive sul futuro di Koulibaly