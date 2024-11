Calciomercato Napoli, a gennaio si potrebbe chiudere il 12° affare con l'Udinese

Calciomercato Napoli, potrebbe tornare caldo l’asse con l’Udinese a gennaio. Per un circuito che ha visto ben 9 operazioni in questi anni come ricorda La Gazzetta dello Sport di oggi.

Calciomercato Napoli, gli affari con l'Udinese di questi anni

Il primo affare parte nell’oramai lontanissimo 2004 con Sosa che passò dal Friuli alla Campania, poi i portieri Belardi e Meret nel corso di questi anni, gli esterni Zuniga e Armero e i centrocampisti Inler, Allan e Zielinski. Non mancano protagonisti anche in attacco come Quagliarella in azzurro e Denis e Zapata in bianconero. Lo scorso gennaio si sta per chiudere il 12esimo affare della storia recente con Peres, affare però poi saltato in extremis. Ora spunta un nuovo difensore in vista di gennaio: si tratta di Bijol.