Rai, Venerato: "Il Napoli non ingaggerà Mirante, fiducia totale su Ospina!"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli non ha mai trattato Mirante concretamente e non so se ci sia stato qualcosa. La cosa sicura è che non si farà nulla. Assurdo pensare che con Ospina il Napoli decida di tesserare un altro portiere dall'importante ingaggio. Ho sempre appoggiato Gattuso per la scelta di Ospina, ha tanta personalità e Meret deve ancora crescere tanto".