Calciomercato, Milik nel mirino del Milan: il Napoli è pronto a incassare il 20%

Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik del Marsiglia potrebbe tornare in Serie A e giocare per il Milan la prossima stagione. La Juventus si è defilata, soprattutto dopo il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Il club di Aurelio de Laurentiis osserva con grande attenzione perché in caso di cessione ai partenopei, come da contratto, al Napoli spetterà il 20% della rivendita di Milik.

Infatti, l'operazione tra Napoli e Marsiglia si è conclusa per una cifra pari a 8 milioni di euro più altri 4 di bonus, ai quali si aggiungerà il 20% di un'eventuale futura rivendita di Milik da versare sempre nelle casse del Napoli. Se il Milan acquisterà il calciatore per 12 milioni di euro, il club di De Laurentiis incasserà 2,4 milioni di euro.