Calciomercato - Salta André Silva al Monaco. Il Milan era già pronto ad incassare i 30 milioni per reinvestirli su Angel Correa dall'Atletico Madrid. Ma l'affare ora rischia davvero di saltare per un problema nelle visite mediche, come riferisce Repubblica.

Ora è a rischio anche la trattativa tra il Milan e l'Atletico per Angel Correa, dunque. Il cui posto dovrebbe essere occupato dall'arrivo di James Rodriguez con i Colchoneros. Un affare a tre che però adesso almeno su un versante vacilla.