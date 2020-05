Cm.com - Chelsea in testa per il cartellino di Mertens, ma l'attaccante tratta ancora col Napoli e chiede 4 mln l'anno e la cancellazioni delle conseguenze dell'ammutinamento

Calciomercato Napoli - Mertens e Callejon sono quelli con il contratto in scadenza 2020 e con la situazione più difficile da affrontare. Per il belga, nelle ultime ore, si affaccia l'ipotesi Milan, anche se risulta difficile ipotizzare che il club rossonero possa spingersi a soddisfare le richieste di Dries.

mertens

Calciomercato: Mertens-Napoli, trattativa complicata. Chelsea in pole

Mertens per rinnovare con il Napoli chiede un biennale di 4 milioni più un bonus alla firma anche basso grazie ad una compartecipazione ai diritti d'immagine: il presupposto di tutto questo è la cancellazione delle conseguenze economico-legali (non delle multe) derivanti dall'ammutinamento dello scorso 5 novembre. Il Napoli resta la priorità: Inter e Chelsea, però, insistono e visto che ADL è fermo a 3 milioni di offerta base e non vuol parlare di cancellare le conseguenze delle multe, allora il club di Londra che, già a gennaio voleva acquistarlo, sembra essere in testa per la sua acquisizione a parametro zero.