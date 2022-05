Calciomercato: Mbappe e Hakimi a Madrid, i due pranzano insieme

Calciomercato - Il Real Madrid è pronto ad investire in maniera pesante in vista della session estiva di mercato. Il club è intenzionato a far impazzire i tifosi e Mbappe e Hakimi saranno i primi due acquisti.

Calciomercato: Mbappe e Hakimi a Madrid

Mbappe e Hakimi sono arrivati a Madrid e il Real Madrid fa sognare i propri tifosi. Entrambi i giocatori possono lasciare il Paris Saint Germain e iniziare una nuova avventura in Spagna. Infatti, sia Mbappe che Hakimi sono obiettivi del Real Madrid. L'attaccante francese si trasferirà a zero perché in scadenza, mentre servirà un grosso investimento per il calciatore ex Inter che può tornare proprio a Madrid di nuovo. Intanto, i due giocatori sono stati avvistati al centro della città spagnola a pranzo insieme. Mbappe totalmente vestito di Blancos del Real Madrid.