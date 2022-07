Rai, Venerato: "Prossima settimana decisiva per l'ingaggio del nuovo portiere, contatti con Ancelotti per Lunin del Real Madrid"

Calciomercato Napoli - Il Napoli è deciso a voler acquistare un nuovo portiere da affiancare ad Alex Meret. Tanti i nomi usciti fuori, ora spunta anche quello di Lunin del Real Madrid. Queste le parole di Ciro Venerato al Tg Sport:

"La prossima settimana sarà decisiva per l'ingaggio di un nuovo portiere. Fissata la dead line dal club azzurro. Poche ora fa alla lista di nomi si è aggiunto un profilo molto gradito allo scouting partenopeo. Si sono infatti registrati contatti con il Real Madrid per il 23enne portiere ucraino Lunin. Il Napoli potrebbe rilevarlo in prestito oneroso con diritto di riscatto. Valutazioni in corso con Carlo Ancelotti. Lunin ultima idea per il ruolo di estremo difensore azzurro. Conferme autorevoli su sondaggio partenopeo. Sì, Lunin è in lista".