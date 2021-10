Calciomercato, firma con l'Atletico Madrid: decisivo Simeone

Notizie di calciomercato che riguardano l'Atletico Madrid e il trasferimento di un calciatore che è pronto a lasciare la Serie A. Il difensore del club azzurro è pronto a firmare per iniziare una nuova avventura, decisivo Simeone che fa pressing per portarlo subito all'Atletico.

Calciomercato, Simeone lo porta all'Atletico Madrid

Nonostante in rosa ci sono già Jose María Gimenez, Savic, Mario Hermoso e Felipe , l'Atletico Madrid punta ad acquistare un altro difensore di ruolo e Simeone ha le idee chiare. Perché il tecnico argentino pesca in Serie A e punta forte su un calciatore in particolare. Secondo le ultime notizie dalla Spagna da Fichajes.net, l'Atletico Madrid vuole acquistare Luiz Felipe per la prossima stagione per sostituire uno dei calciatori già in rosa. Nel 2022 può concretizzarsi il trasferimento.

