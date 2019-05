Calciomercato. Lunedì prossimo l'Inter inizia il lavoro per il mercato di Conte, ma resta da giocare ancora con l'Empoli, gara che può cambiare le mosse dei nerazzurri nella sessione estiva.

Ultimissime di calciomercato, Chiesa potrebbe andare alla Juventus

Se la squadra di Spalletti dovesse fallire la qualificazione in Champions League, per Marotta ci sarebbe un altro tipo di mercato, a partire da Federico Chiesa, che è sempre piaciuto anche al Napoli, ma che potrebbe finire all Juventus. Lo riporta la redazione di Sportmediaset.