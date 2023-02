Calciomercato, l'agente di Militao annuncia: "Presto vedrete un nuovo crack al Napoli"

Calciomercato Napoli - Possibile nuovo acquisto per il Napoli in vista del calciomercato estivo della prossima stagione. Perché la società azzurra sta facendo una stagione stroardinaria, ma resta sempre concentrata sul progetto futuro. E' possibile che sia stato avviato un nuovo ciclo a Napoli e Giuntoli lavora in piena sintonia con Spalletti, De Laurentiis e tutti gli altri membri che fanno parte del calcio Napoli.

Calciomercato Napoli: nuovo acquisto

Ulisses Jorge, agente di Eder Militao del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT. Queste le sue dichiarazioni sul mercato del Napoli:

“Grande rispetto per la Serie A, per il Napoli e per la Lazio, conosco bene Tare. Vedrete presto un potenziale crack in Serie A e al Napoli. Vitao? No, non è un difensore centrale”.

Ancora non è chiaro a chi facesse riferimento il noto agente Ulisses Jorge che nella sua scuderia a diversi giovani talenti come Vitao (smentito però da lui stesso). Tanti altri nomi come Cordeiro, Lucao, Isaac e altri giovanissimi che vanno dai 18 ai 21 anni. E' possibile anche che il noto agente facesse riferimento a un giocatore non direttamente della sua squadra, ma dove può essere l'intermediario dell'affare. Un indizio può portare a un giovane calciatore brasiliano o portoghese, sono questi i talenti che tratta Ulisses Jorge.