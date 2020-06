Dall'Inghilterra - Manchester City, sorpasso al Liverpool per Koulibaly! Decisione al calciatore

Calciomercato Napoli - Arrivano notizie di mercato importante per il Napoli dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Daily Express il Manchester City di Guardiola sarebbe in netto vantaggio sul Liverpool per l'acquisto di Kalidou Koulibaly.

Koulibaly

Calciomercato: Koulibaly-Manchester City

Il Manchester City è alla disperata ricerca di un difensore centrale e ha individuato in Kalidou Koulibaly l'uomo giusto. Guardiola potrebbe accontentare il Napoli che pretende 80 milioni di euro. Sembra tagliato ancora una volta fuori il Liverpool di Klopp. Ora starà a Koulibaly prendere la decisione di accettare l'offerta dato che il City non parteciperà alle prossime coppe europee per la violazione del fair play finanziario. Si attende solo l'ufficialità del Tas.