Calciomercato Juventus, Thiago Motta vuole Zirkzee: la decisione del Manchester United

Calciomercato Serie A - Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile addio - o prestito - di Joshua Zirkzee che potrebbe già lasciare il Manchester United. Attualmente però non ci sono le condizioni perché l'olandese lasci i Red Devils, anzi.

Calciomercato Juventus: le ultime su Zirkzee

Come racconta TMW, in questo momento lo United non apre alla cessione in prestito di Zirkzee e sulla Juve si legge:

"Il prestito potrebbe, di fatto, portare la Juventus a puntare alcune delle sue fiche per rimetterlo a disposizione di Thiago Motta. Con il cambio di allenatore bisognerà capire quale sarà il ruolo che si ritaglierà con Ruben Amorim. Di fatto tutte le valutazioni sono rimandate alle prossime settimane, ma appare davvero improbabile che possa lasciare la Premier League, in virtù anche di una quotazione a bilancio molto alta, dopo avere firmato per cinque anni a 40 milioni. Si era parlato anche di un possibile scambio con Douglas Luiz, che ha in comune con lui l'agente, Kia Joorabchian. Anche qui non ci sono conferme che arrivano né dal club né lato giocatore, perché il brasiliano si è appena trasferito a Torino e non ha intenzione di lasciare a metà stagione, essendo incappato anche in diversi stop fisici che ne hanno minato la continuità. Dunque il possibile scambio sembra fantacalcio perché sia Zirkzee che Douglas Luiz vorrebbero lasciare la propria impronta sul rispettivo club di appartenenza, cambiato solamente la scorsa estate".