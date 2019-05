Calciomercato Juve, Sportitalia: Sarri scaricato dal Chelsea, percentuali alte per il suo ritorno in Italia!

Calcio mercato Juve, Sportitalia - Contatto tra l’entourage di Maurizio Sarri e la Juventus. Paratici, direttore sportivo bianconero, è in ottimi rapporti con la famiglia Inzaghi e anche l'allenatore della Lazio ha un posto importante nella mini lista dedicata al successore di Allegri sulla panchina bianconera. L'ex tecnico del Napoli è tra i candidati principali nonostante il suo contratto con la Juventus.

Calciomercato Sportitalia - Sarri Juve, la situazione

Come riportato da Sportitalia, per molti il futuro di Sarri è legato all’esito della finale di Europa League contro l’Arsenal. Ma non è così. La società non ha quasi mai appoggiato Sarri nonostante gli obiettivi raggiunti e il mercato bloccato non era compreso nell’accordo contrattuale della scorsa estate. E se dovesse essere davvero bloccato, Sarri ripartirebbe senza Loftus-Cheek e Hudson-Odoi per lunghi infortuni e senza Hazard ormai quasi certo al Real Madrid. Il Chelsea pensa a Frank Lampard o Espirito Santo. Percentuali alte quindi per Sportitalia per un ritorno di Sarri in Italia.