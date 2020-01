Sky - Victor Moses vicinissimo all'Inter, accordo raggiunto con il Chelsea: arriva in prestito con diritto di riscatto

Calciomercato Inter. Continuano i movimenti sugli esterni in casa Inter. Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Young dallo United, i nerazzurri sono ormai vicinissimi ad accogliere anche Victor Moses. Intesa raggiunta con il Chelsea, con l'esterno classe 1990 che rientrerà dal prestito al Fenerbahce - dove non è riuscito a imporsi trovando poco spazio - per poi trasferirsi in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto.

A confermare di fatto l'affare sono le parole di Lampard, allenatore del Chelsea, in conferenza stampa. "Sta tornando qui dal suo prestito ma per andare altrove. I colloqui sono in corso. Su Giroud Ii questo momento invece non c'è molto da dire". L'arrivo di Moses all'Inter è legato all’addio in prestito di Valentino Lazaro in direzione Premier League.