Da Milano - Onana, il Napoli ha chiesto informazioni! Non è ancora chiusa con l'Inter

Novità di calciomercato importanti per l'Inter che è alla ricerca di un portiere, così come anche la Juventus che non sente più tanto fiducia in Szczesny. Intanto, arrivano aggiornamenti riguardo il futuro di Onana che lascerà l'Ajax e ora anche il Napoli pensa a lui.

Calciomercato, Onana in Serie A

Inter e Juventus in cerca di un portiere, con i nerazzurri favoriti per la firma di Onana fino a qualche giorno fa. Ora però sembra cambiare tutto totalmente e il portiere camernunense può firmare in Serie A ma con un'altra rivale. Perché, secondo quanto rivelato dai colleghi di NerazzurriSiamoNoi il futuro del portiere Onana potrebbe essere anche a Napoli. Il portiere Andre Onana è in bilico tra il rinnovo con l'Ajax e la firma in Serie A con un top club, si attende la sua decisione definitiva.

Ultimissime calciomercato

calciomercato Onana

Inter, sfida con il Napoli per Onana

Secondo quanto raccolto dai colleghi il portiere che piace all’Inter Onana può giocare in Serie A ma con il Napoli. Perché la società azzurra alla prese con il futuro di Ospina e Meret, intanto ha chiesto informazioni per quando sarà free agent. Il contratto del portiere 25enne scadrà a giugno 2022 e al momento è stato messo fuori rosa, dopo che è stato squalificato per doping (squalifica che scadrà a novembre 2021). L'Inter pensa a Onana per sostituire Handanovic, la Juve Szczesny e il Napoli che ha Ospina in scadenza 2022 e Meret che dovrà dimostrare in questa stagione di essere all'altezza per ottenere un rinnovo. Al momento però sono state chieste informazioni in modo informale per il prossimo anno di mercato estivo. Anche la Juventus è interessata come Inter e Napoli a Onana.

Onana Napoli

Ultimissime calcio Napoli

Futuro Onana, le parole di Ten Hag dell'Ajax

Mentre Inter, Juve e Napoli pensano ad Onana l'Ajax prova a rinnovargli il contratto. Arrivano anche le parole dell'allenatore dell'Ajax Ten Hag al De Telegraaf sul futuro di Onana: “Penso che sia meglio per tutte le parti estendere il suo contratto. L’ho anche consigliato a Onana. Il prolungamento è sicuramente un’opzione per me, ma alla fine se ne occuperanno Marc Overmars e il giocatore. Andre terrà sicuramente conto del mio consiglio. Poi poi dovranno decidere lui e il suo entourage”.