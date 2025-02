Occasione di calciomercato per Lorenzo Insigne che può tornare in Europa e lasciare definitivamente la MLS e il Toronto FC. L'attaccante napoletano può firmare nelle ore finali di calciomercato con il Besiktas del suo grande amico Ciro Immobile. Il mercato in Turchia chiuderà l'11 febbraio e ci sono ancora dei giorni a disposizione. Il club di Istanbul ha mostrato interesse nei confronti di Insigne anche se, almeno per ora, non ha avanzato una proposta ufficiale.