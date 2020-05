Calciomercato - Il Liverpool fa sul serio per Koulibaly, i Reds pronti a spendere una cifra monstre per il difensore

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly si allontana dal Napoli, sempre di più. Il centrale senegalese sembra essere arrivato alla fine della sua avventura azzurra dopo 7 anni all'ombra del San Paolo.

Qualche stagione fa c'era il pensiero incombente relativo ad un suo addio, ma adesso la questione sembra essere più concreta del male. Il cosiddetto ciclo è terminato: il Napoli in un periodo del genere ha bisogno di incassare, ed una cessione di questo calibro porterebbe nelle casse azzurre una liquidità importante.

De Laurentiis infatti è disposto a cedere l'ex Genk per non meno di 70/80 milioni di euro, cifra che il Liverpool su tutti sembra essere intenzionato a pagare fino all'ultimo centesimo.

Jurgen Klopp ha infatti espresso il desiderio di prendere il numero 26 del Napoli, in modo tale da affiancarlo a Virgil Van Dijk andando così a formare una coppia, almeno sulla carta, davvero stratosferica. Per il tecnico tedesco Koulibaly è l'obiettivo principale, e la dirigenza cercherà di soddisfare le sue richieste provando ad andare incontro alla cifra fissata dal Napoli, purché non sia folle.