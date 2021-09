Calciomercato: Haaland alla Juventus, sacrificato un big

Notizie di mercato per la Juventus che è pronta a stravolgere la rosa in vista della prossima stagione. Perché la società bianconera ha intenzione di chiudere un super colpo di mercato a discapito di qualche talento che dovrà andare via. La Juve mette Haaland nel mirino per l'attacco ed è pronta a cedere Chiesa.

La Juventus ha intenzione di acquistare Erling Haaland per la prossima stagione e con l'aiuto di Mino Raiola può riuscirci. Ma il club bianconero non ha la forza economica di offrire 120 milioni richiesti dal Borussia Dortmund e per questo dovrà sacrificare un big. Secondo le ultime notizie riportata da calciomercato.com la Juventus pensa allo scambio Chiesa Haaland con il Borussia Dortmund. L'attaccante norvegese è il grande sogno della dirigenza bianconera che ora sembra sia disposta a fare a meno di uno dei loro migliori calciatori per cercare di abbassare i costi dell'operazione.

Federico Chiesa è stato una delle grandi scommesse della Juventus e ora può essere la pedina per arrivare a Haaland del Borussia Dortmund. La Juve e Allegri non sono felicissimi delle prime prestazioni stagionali del calciatore dopo un grande Europeo da protagonista con l'Italia. Per questo la società potrebbe pensare di inserirlo in un ipotetico scambio di Chiesa per portare Erling Haaland alla Juve.

Secondo Calciomercato la Juventus vuole chiudere lo scambio per acquistare Erling Haaland cedendo Federico Chiesa al Borussia Dortmund. Il calciatore italiano è un profilo che potrebbe prendere in considerazione seriamente la squadra tedesca che lo monitora da tempo. Il giovane bomber norvegese parte da una valutazione di 120 milioni di euro che crollerebbe con l'inserimento dell'esterno italiano della Juve nella trattativa.

