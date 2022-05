Calciomercato: Haaland ha svolto le visite mediche, firma con il Manchester City

Calciomercato - Ultime notizie di calciomercato sul trasferimento di Haaland che lascerà il Borussia Dortmund per giocare in Premier League. Ha già svolto anche le visite mediche nella giornata di oggi.

Calciomercato: Haaland accetta l'offerta

Secondo il portale belga DHnet.be l'annuncio del trasferimento di Erling Haaland al Manchester City sarebbe ormai imminente. L'attaccante avrebbe accettato l'offerta dei Citizens e anche già le visite mediche con gli inglesi nella mattinata di oggi a Bruxelles. Il giocatore avrebbe incontrato il medico degli inglesi in Belgio nel giorno libero del Borussia Dortmund per poi rientrare in Germania nel pomeriggio.