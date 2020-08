Calciomercato - Giuntoli all'assalto di Demiral, secco il no della Juventus

Calciomercato Napoli - Merih Demiral piace a tanti. Da tempo, perché nell'ultimo anno la Juventus ha dovuto respingere proposte dall'Atlético Madrid come dal Leicester passando per Milan, Arsenal e altre società che si sono attivate senza chances sul difensore turco. In questi giorni, in gran segreto, si è mosso il Napoli con il ds Cristiano Giuntoli all'assalto di Demiral. Un Napoli pronto a fare follie, un'offerta importante inclusa o esclusa dal discorso Milik coi bianconeri. Una vera e propria prima scelta per la difesa azzurra.

La risposta della Juventus è stata chiara: incedibile, niente da fare per qualsiasi club e questo vale anche per il Napoli. Muro altissimo approvato anche da Andrea Pirlo che ha tutta l'intenzione di valorizzare Demiral nella stagione in arrivo, c'è la volontà di trattenerlo e puntarci con forza. Nonostante l'occasione di fare cassa, la Juve dice no al Napoli e blinda il difensore turco. Intoccabile, ancora. Come prima e più di prima. Con buona pace di Gattuso...