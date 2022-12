Calciomercato Napoli: Cheddira a gennaio, chi è l'eroe del Marocco? Ruolo e caratteristiche

Il Napoli valuta già gli acquisti del calciomercato del 2023 tra gennaio e l'estate prossima, dove verranno fatti investimenti importanti della società in vista del futuro e tra questi piace Cheddira del Bari sempre della famiglia di De Laurentiis.

Calciomercato Napoli: Cheddira nel mirino

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha visto attentamente il Mondiale 2022 in Qatar per provare a chiudere i colpi in vista del futuro anche. Tra i vari giocatori che sono spiccati all'occhio degli azzurri c'è Walid Cheddira del Bari di De Laurentiis che può approdare a gennaio già in Serie A per giocare allo stadio Maradona. Ai Mondiali ha confermato di essere in un grande momento della propria carriera e con il Marocco è stato uno degli eroi del quarto posto storico ottenuto dalla Nazionale africana.

Calciomercato Cheddira

Napoli su Cheddira: ruolo, numeri e prezzo

Sono già 14 i gol e 5 gli assist con il Bari in 14 partite, che confermano il grande momento che sta vivendo con il club di Serie A. Dopo soli pochi mesi però per lui può arrivare la grande occasione di mercato. Perché oltre a Lazio e Torino anche il Napoli è fortemente interessato a Cheddira. Il classe 1998 è una punta forte fisicamente di 1,87 m e che riesce ad essere anche piuttosto agila vista la sua struttura fisica. Capace di andare in gol in maniera frequente in area di rigore in ogno modo. Il suo prezzo si aggira intorno ai 10 milioni di euro dopo che il Bari è riuscito a portarlo via dal Parma per circa 180mila euro. Ora anche il Napoli pensa di comprare Cheddira.