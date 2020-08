Calciomercato - Cavani proposto alla Lazio, Tare prende tempo

Edinson Cavani torna a gravitare intorno alla Serie A. Il ‘Matador’, 33 anni, è in cerca di una nuova avventura dopo aver concluso il suo contratto con il Psg. Nelle scorse settimane, il suo nome è stato accostato alla Roma, anche se le ultime notizie lo danno vicinissimo all’accordo con il Benfica. Tuttavia, esiste una possibilità di vederlo nuovamente in Italia. Stando a quanto riferito da ‘Il Tempo’,

l’attaccante sarebbe stato offerto anche alla Lazio. La sua richiesta, per mollare i portoghesi e sbarcare nella Capitale, sarebbe di un triennale da circa 5 milioni di euro a stagione. Il ds biancoceleste Tare, per il momento, avrebbe preso tempo. Le preferenze del dirigente albanese andrebbero infatti verso David Silva.

Lo spagnolo ha richieste simili a quelle di Cavani, ma per la Lazio avrebbe il vantaggio di poter essere schierato in più ruoli (sia da punta che da trequartista o addirittura mezzala). La Lazio partirebbe dunque con decisione all’assalto del ‘Matador’ soltanto se la trattativa per Silva, svincolato dal Manchester City, dovesse andare in fumo.