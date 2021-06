Cagliari, trattativa bloccata con l'Inter per Nainggolan: nei prossimi giorni nuovi incontri

Calciomercato Napoli - Resta bloccata la trattativa tra Cagliari e Inter per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga piace anche a Spalletti per il suo Napoli. Il Cagliari è disposto ad accollarsi il pesante ingaggio del centrocampista ma non vorrebbe spendere ulteriori soldi. Al momento le parti sono distanti ma già nei prossimi giorni si potrebbe arrivare ad una soluzione, magari con l’inserimento di Nandez (da sempre profilo apprezzato in nerazzurro) oppure con un piccolo sforzo economico da parte del Cagliari.