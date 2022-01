Ultimissime di calciomercato per la Lazio di Sarri che manda via subito Luis Alberto e ha in pugno il sostituto. Infatti, secondo le ultime notizie, la Lazio sta acquistando il sostituto di Luis Alberto che sarà Allan dell'Everton.

Lazio: Sarri caccia Luis Alberto, accordo con il sostituto

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quelli che saranno acquisti e cessioni del mercato di gennaio per la Lazio. Infatti, come rivelato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Sarri vorrebbe cedere Luis Alberto per prendere Allan alla Lazio, c'è anche l'idea di Vecino che è in uscita dall'Inter in quella zona di campo. Questo è quanto scrive il quotidiano sul trasferimento di Allan alla Lazio di Sarri, l'Everton apre al prestito di 6 mesi per il centrocampista brasiliano:

"Sarri vorrebbe alla Lazio al posto di Luis Alberto uno tra Allan o Vecino, in uscita praticamente gratis dall’Inter perché in scadenza a giugno. L'allenatore ha parlato con Allan, che ora l’Everton è disponibile a cedere per sei mesi in prestito".

Tutte le news sul calciomercato e sulla Serie A