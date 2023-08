Osimhen-Al Hilal, ADL rifiuta ogni incontro: agente e membri con posizioni diverse, la situazione

Calcio mercato Napoli, le ultimissime sul futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano, dopo lo stop precauzionale di un paio di giorni per noie muscolari, nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi col gruppo nel ritiro del Napoli calcio a Castel di Sangro.

I colleghi di Calciomercato.it hanno pubblicato degli aggiornamenti molto importanti sul nigeriano, De Laurentiis fa muro e non cede:

Osimhen è rimasto affascinato dal suono della sirena saudita. De Laurentiis, dal canto suo, non ha nessuna intenzione di usare i timpani. E neppure le mani. Perché sia il Patron sia il suo ad Chiavelli stanno rifiutando ogni incontro con emissari dell’Al Hilal. Roberto Calenda, manager della punta, sta lavorando per chiudere un rinnovo sul quale ha lavorato con De Laurentiis. Altri membri di un abbondante numero di persone che quasi si fa fatica a chiamare entourage stanno spingendo Osimhen a scegliere la Saudi League. Resta la posizione del Napoli, netta, anche a fronte di miglioramenti nell’offerta di 120 milioni già presentata. Osimhen rinnova e resta. Questa è l’unica opzione che sembra avere in mente Aurelio De Laurentiis.