Cagliari: esonero Mazzarri, dipende tutto da Salernitana-Venezia

Calciomercato - Arrivano novità riguardo la stagione di Serie Adel Cagliari che ha esonerato Mazzarri per affidare la panchina all'allenatore della Primavera Agostini. Intanto, come riportato da La Nuova Sardegna la clausola nel contratto che Walter Mazzarri ha firmato col Cagliari che prevede il rinnovo fino al 2024 in caso di esonero del tecnico con la squadra fuori dalle ultime tre posizioni di classifica (situazione attuale) dipenderà da un fattore chiave.

Cagliari: esonero Mazzarri, rinnovo deciso da Salernitana-Venezia

Si dovrà aspettare l'esito del recupero tra Salernitana e Venezia per capire se il Cagliari sia realmente fuori dalla zona retrocessione, cosa che farebbe scattare il rinnovo automatico. Con la vittoria della Salernitana, invece, non ci sarà nessun rinnovo per Mazzarri che resta sicuro di una cosa: è stato esonerato.