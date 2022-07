De Udine - Deulofeu-Napoli, i motivi del mancato passaggio in azzurro: scelto il suo futuro

Calciomercato Napoli. Trattato a lungo dagli azzurri, il futuro di Deulofeu non sarà a Napoli. L'attaccante spagnolo dell'Udinese è stato ad un passo dalla squadra di Spalletti, che poi ha abbandonato la trattativa per puntare su altri profili (Raspadori).

Di Deulofeu hanno parlato i colleghi di TuttoUdinese, che hanno fatto il punto sul futuro dell'ex Milan e Barcellona:

Deulofeu scaricato definitivamente dal Napoli. Trattativa interrotta, il club partenopeo avrebbe virato su altri nomi visto che l'Udinese non pare disposta a fare sconti. 18 milioni, questa la cifra richieta dai Pozzo, sono troppi secondo Aurelio De Laurentiis, soprattutto per un giocatore di 28 anni che tra l'altro non convince pienamente Spalletti. Anche il diesse azzurro Giuntoli, dopo essere rimasto il solo a credere nel buon esito della trattativa, avrebbe mollato la presa. Il futuro dello spagnolo? Da Villareal e Marsiglia tiepide manifestazioni di interesse. Resterà a Udine, è questa la voce che trapela dal quartier generale bianconero.