C'è il sì di Pongracic al prestito! L'agente proverà a convincere la Fiorentina in queste ore

Calciomercato Napoli, ultimi giorni per sostituire Khvicha Kvaratskhelia ma anche per valutare un possibile rinforzo in difesa. E sfumato Danilo ci sarebbe già un altro nome pronto: quello di Marin Pongracic della Fiorentina.

Calciomercato Napoli, novità pr Prongracic

Da questo punto di vista, come svela Il Mattino oggi in edicola, il suo agente Fali Ramadani ha fatto sapere al club azzurro che il calciatore è pronto a dare il suo sì per un prestito oneroso di 6 mesi.

Formula, però, che non piace alla società toscana che vorrebbe monetizzare ma per il Ds Giovanni Manna quella del prestito è l’unica via percorribile. Così il procuratore del croato proverà a convincere la dirigenza viola nelle prossime ore.