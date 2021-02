Napoli su Bastoni dello Spezia: primi sondaggi, ha solo un anno di contratto [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Anche il Napoli calcio si iscrive ufficialmente alla corsa per Simone Bastoni. Il terzino sinistro dello Spezia è un classe 1996 e alla sua prima stagione in serie A, si sta consacrando come uno dei difensori più interessanti e con rendimento elevato pur non giocando in una big. I liguri da tempo stanno trattando il rinnovo con Bastoni, il quale ha solo un altro anno di contratto, ma al momento non si è ancora arrivati ufficialmente alla fumata bianca.

Mercato Napoli Bastoni idea per giugno

Dicevamo come sul ragazzo ci siano anche gli azzurri, ma si registrano sondaggi anche da parte della Lazio. Se non dovesse esserci l'intesa per il nuovo contratto, lo Spezia venderà Bastoni. Il prezzo? Tra gli 8 e 10 milioni. Decisive saranno le prossime settimane sia in chiave riconferma o cessione. Il Napoli, nel frattempo, ha iniziato il suo giro perlustrativo.

