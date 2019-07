Bucchioni: "Mi sorprenderebbe un arrivo di Rog a Firenze. Veretout? Ha scelto Napoli da mesi"

Enzo Bucchioni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Veretout sono ormai mesi che ha scelto Napoli per ragioni tecniche, economiche perchè guadagnerebbe il doppio, e non solo. La trattativa vera tra Napoli e Fiorentina non c'è mai stata, ma è un po' il gioco delle parti. Giuntoli ha il sì del ragazzo e potrebbe aspettare alcuni incastri di mercato per tentare l'affondo. Rog? Montella cerca calciatori un po' diversi, punta ad elementi più tecnici. Mi sorprenderebbe un suo arrivo."