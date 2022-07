Napoli-Broja, Pedullà: "Ottimi rapporti con il Chelsea, l'attaccante aspetta gli azzurri! I dettagli dell'operazione"

Calciomercato Napoli. Uno dei nomi cercati con maggior insistenza dal Napoli è quello di Armando Broja, centravanti albanese di proprietà del Chelsea. Nell'ultima stagione il 20enne ha giocato in prestito al Southampton ed ha attirato le attenzioni di De Laurentiis.

Il Napoli segue con attenzione Broja, che ha però rimediato un infortunio proprio nel ritiro prestagionale. Della trattativa ne ha parlato Alfredo Pedullà sulle colonne de La Gazzetta dello Sport:

Fin qui ha aspettato il Napoli, pur avendo altri club alle costole, e sarebbe il caso di non farlo aspettare troppo perché poi l’autobus può partire senza Spalletti a bordo. Armando è il nome in cima a una lista che comprende Simeone, l’opportunità che potrebbe concretizzarsi presto se Petagna spiccasse il volo verso Monza. La valutazione di Broja è importante, ma anche in questo caso si vedono “gli amici” di mercato, a maggior ragione dopo l’affare Koulibaly. E quindi è possibile che il Napoli lavori per un prestito con diritto di riscatto.