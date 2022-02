Brescia: Cellino ha scelto il nuovo allenatore

Ultimissime di calciomercato per il Brescia di Cellino che dopo aver esonerato Pippo Inzaghi ha contattato Diego Lopez, accordo poi saltato con il tecnico e allora Cellino ha scelto il nuovo allenatore del Brescia.

Nuovo allenatore Brescia: caos Cellino

Arrivano le clamorose ultime notizie riguardo la situazione del Brescia senza allenatore dopo l'esonero di Inzaghi per la rottura con Cellino. Il presidente ha cacciato io suo tecnico nonostante il terzo posto a -2 dal primo posto per problemi di intesa. Al posto di Inzaghi al Brescia Cellino ha pensato a Diego Lopez e quando l'accordo sembrava ad un passo è però saltato tutto. Come svelato ora da TuttoMercatoWeb.com sembra ad un passo il clamoroso ritorno di Pippo Inzaghi al Brescia dopo l'esonero di pochi giorni fa. Non è assolutamente da escludere, infatti, che Massimo Cellino decida di richiamare Filippo Inzaghi in queste prossime ore dopo averlo cacciato nel pomeriggio di ieri.

