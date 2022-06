Bremer via dal Torino, c'è il Napoli? Il brasiliano annuncia: "Desidero la Champions"

Ai microfoni di Espn Brasil, nella trasmissione televisiva Resenha, l’ospite d’onore è stato il centrale del Torino Gleison Bremer, presentato come «il miglior difensore della Serie A italiana». Quale futuro per lui? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

«Sono molto contento di aver giocato con il Toro, qui sono cresciuto molto. Amo Torino: sono molto riconoscente verso questo club e il presidente Cairo. Credo che questa estate lascerò il Toro, desidero la Champions: non so dove andrò, stiamo valutando diverse proposte»

Secondo il quotidiano, Bremer per la fine di giugno può rientrare in Italia. Dove?

"Dipenderà da cosa accadrà sul mercato in questi giorni: l’Inter è in pole, ma per lui c’è la coda, richiesto anche da Milan, Napoli, Tottenham e Chelsea. Il 4 luglio il Toro si radunerà al Filadelfia: se per quella data Bremer sarà ancora granata, ha intenzione di rispondere alla convocazione"