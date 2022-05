Bremer sul mercato, Cairo spera nell'asta: Inter in pole ma spunta una big europea

Calciomercato Napoli - Gleison Bremer, uno dei protagonisti di questo campionato, ora è pronto a rubare la scena anche in sede di calciomercato. Seguito anche dal Napoli, sul difensore brasiliano ci sono infatti diversi club interessati. De su tutti come svela La Repubblica oggi in edicola:

In pole position, al momento, c’è l’Inter ma l’ultima indiscrezione svela l’inserimento nella trattativa del Psg, che sarebbe pronto a scompaginare le gerarchie a suon di milioni. Il persistere del problema alla caviglia del brasiliano ha infatti indotto giocatore e società a chiudere in anticipo il campionato: «Bremer ha stretto i denti, non si è mai tirato indietro e adesso è giusto che si curi e si metta a posto» è la medaglia che gli dedica Ivan Juric.