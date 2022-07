"Quanto costa?", De Laurentiis chiama Cairo per portare Bremer al Napoli! La risposta è raggelante, le cifre

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Ovviamente tiene banco la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea su tutti i quotidiani. Il Napoli calcio dopo aver chiuso l’affare chiuso con Leo Ostigard, al Brighton vanno 5milioni più 3 di bonus, si è attivata per trovare il sostituto della leggenda del Senegal.

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino a margine della decisione di Koulibaly di accettare l'irrinunciabile offerta del Chelsea De Laurentiis ha chiamato Cairo per cercare di capire la valutazione di Bremer: vero, c’è l’Inter,ma la richiesta di 75 milioni ha raggelato il club azzurro.

Il quotidiano quindi snocciola i nomi di altri possibili obiettivi:

Ieri contatti con Francesco Acerbi, della Lazio. Ci sarebbe anche il sì del 34enne. Le altre piste da battere porterebbero a Milenkovic e Gabriel, rispettivamente in uscita dalla Fiorentina e dall’Arsenal. Da tenere sotto d’occhio anche Rafa Marin del Real Madrid, 30 anni, in scadenza nel 2023. Offerto anche Kimpembe, pronto a salutare il Psg. Come pure Kim Min-Jae del Fenerbahce. Mamai nessuno sarà come il Comandante.

Lo scorso 4 giugno TuttoSport, giornale di Torino molto vicino al club granata, ipotizzava questo scenario: addio Koulibaly e Napoli pronto a chiudere per Bremer. Ecco cosa scriveva precisamente, ora l'argomento torna d'attualità

Con la possibile cessione di Koulibaly il Napoli è pronto a chiudere per Bremer. Come riportato da Tuttosport il calciatore ha tante offerte: Si sa, attorno a Bremer ronza in crescendo almeno da 6 mesi l’Inter, con un pressing in crescendo. E nel mondo del mercato non si nasconde più l’esistenza di un sostanziale preaccordo tra il club nerazzurro e il brasiliano. Ma anche il Milan è tornato alla carica: il Diavolo compare e scompare attorno a Bremer come un torrente carsico, da mesi. Poi resta aperta l’ipotesi Napoli: ma dipenderà dai destini di Koulibaly. Una sua cessione a cifra record porterebbe i vertici azzurri a lubrificare di nuovo i canali per Bremer. Sullo sfondo la Juventus, silente, a fronte della permanenza di De Ligt .