Borussia Dortmund, definito l'erede di Haaland: diventa l'acquisto più costoso della storia del club

Calciomercato Napoli - Via all'effetto domino di attaccanti in tutta Europa. Con Erling Haaland ormai sempre più vicino al Manchester City, il Borussia Dortmund sta già lavoando intensamente per rimpiazzarlo nel miglioer dei modi.

Calciomercato, ecco il dopo Haaland in casa Borussia

Secondo quanto riferisce Sport1, la scelta dei tedeschi è ricaduta su un nome in particolare: Karim Adeyemi del Salisburgo, per il quale si sarebbe già vicinissimi a un accordo per chiudere. La trattativa - si legge - è infatti in sato avanzata e procede talmente spedita che potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni. L'offerta teutonica è la seguente: 38 milioni più 3 di bonus, il che renderebbe il bavarese il giocatore più costoso della storia del club. Pronto un quinquennale per lui.